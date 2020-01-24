‘Fiyatlar artacak, konuta yatırımın tam zamanı’

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, son 4 yılda konut üretim maliyetlerinin yüzde 100'e yakın arttığını belirterek, bu tabloda döviz kurunun da etkisinin olduğunu ama bunu satış fiyatlarına yansıtmadıklarını söyledi. Önümüzdeki dönemde bu maliyetlerin fiyata yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bundan sonra üretilen projelerde ve stoklarda bu rakamları göremeyeceğiz. Faizler bu kadar düşmüşken, vadeler uzamışken tüketicilerin kendi bütçelerine göre konut almalarının tam zamanı" dedi. Türkiye'nin son 4-5 yıllık süreçte çok büyük badireler atlattığını, çoğu ülkenin 50 yılda yaşayacağı olaylarla karşı karşıya kaldığını anlatan Yılmaz, gelinen noktada bunların hepsinden alnı ak bir şekilde çıkıldığını söyledi. Ziya Yılmaz, 2019'un ilk yarısında gayrimenkul başta olmak üzere çok sayıda iş alanında zorlukların deneyimlendiğini dile getirerek, "İkinci yarıdan itibaren Türkiye ekonomisi ciddi bir toparlanma sürecine girdi. Sadece gayrimenkul için değil tüm sektörler için ciddi bir kıpırdanma söz konusu oldu" diye konuştu.
- Ekonomi
- 24.01.2020
- Gazete
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