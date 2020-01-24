Dolar son dakika... Dünkü kapanışta dolar en düşük 5.9236 lira ve en yüksek 5.9484 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5501 lira ve en yüksek 6.5705 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında işlem görmüştü. Piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması ve Çin'de yayılan coronavirüsüne ilişkin tedirginlik devam ediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Ocak güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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