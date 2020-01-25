2018 2. dönem buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 2. dönem ödemelerinin tarihleri belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, T.C. kimlik numarasının sın hanesi 0 ve 2 ile biten besicilerin ödemeleri 24 Ocak saat 18.00'dan sonra gerçekleştirildi. Son hanesi 4, 6, 8 olanlar ödemelerin tarihlerini merak ediyorlar. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? 25 Ocak buzağı destek ödemeleri yattı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

2018/2 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ödemeler 24 Ocak itibarıyla başladı. Yeni doğan buzağıların küpe takılması ve kayıt altına alınması, doğduğu işletmede 4 ay kalması şartıyla verilen buzağı destekleme ödemesi, besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine göre gerçekleştirilecek. Son hanesi 0 ve 2 olan besicilerin ödemeleri 24 Ocak saat 18.00'dan sonra gerçekleştirildi.

T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan besiciler 24 Ocak Cuma günü 18.00'dan sonra,

T.C. kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 olan yetiştiriciler 31 Ocak 2020 18.00'dan sonra ücretlerini alabilecek.

Destekleme miktarı buzağı başı 550-750 lira arasında değişecek. 2020 yılında ise bu destek 950 lira civarında gerçekleşecek.