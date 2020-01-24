Altın fiyatlarında son dakika yükseliş sürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 485,00 lira, Cumhuriyet altını 1.987,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 298,50 liradan işlem görmüştü. ABD-İran gerilimi sonrası 306 liraya ulaşan daha sonra 290'lı seviyelere inen gram altın bugün yeniden 300 lirayı aştı. Peki, şu dakikalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Ocak canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?