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  • 24.01.2020 09:11
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 09:11

ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar? Emekliye en az 416 TL! kaç para, yattı mı?

Emekliler lı maaşların yatmasını bekliyor. emeklileri , Bağ-Kur emeklileri 'tan itibaren zamlı maaşları almaya başlayacak. Emeklilere yapılan zammın dışında farkı da eklendi. Emeklilerin enflasyondan olumsuz etkilenmemesi için verilen farklar memurlar için 3 aydır birikiyor. 3 aylık enflasyon farkını toplu olarak alacak memurların maaşlarına en az 416 TL ek ödeme yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Memur emeklilerinin fark ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı" dedi. ödemesi 416 TL'nin üzerinde olacak.

Emekliye en az 416 TL fark! Emekli ve memur zammı fark ödemeleri başladı!

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği 3 aylık maaş farkı oldukça merak ediliyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta aldı. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor. SSK emeklileri 17 Ocak itibarıyla maaşlarını hesaplarda görmeye başladı. Bağ-Kur emeklileri ise 24 Ocak 2020 itibarıyla paralarını alacak. Memur emeklileri zamlı maaşların yanı sıra 3 aylık enflasyon farkı da alacak. Enflasyon farkı 416 TL'nin altında olmayacak. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar? 2020 zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? İşte emekli maaşları ödeme tablosu...

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