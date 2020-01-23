Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği 3 aylık maaş farkı oldukça merak ediliyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta aldı. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor. SSK emeklileri 17 Ocak itibarıyla maaşlarını hesaplarda görmeye başladı. Bağ-Kur emeklileri ise 24 Ocak 2020 itibarıyla paralarını alacak. Memur emeklileri zamlı maaşların yanı sıra 3 aylık enflasyon farkı da alacak. Enflasyon farkı 416 TL'nin altında olmayacak. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar? 2020 zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? İşte emekli maaşları ödeme tablosu...

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