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  • 23.01.2020 11:51
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 11:51

son dakika düşüşte: 23 Ocak gram, çeyrek, ata altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

nda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Çin’den yayılan ve ‘gizemli virüs’ olarak nitelendirilen corona virüsünün küresel piyasalarda yarattığı satış baskılarıyla altın fiyatları hafif geriledi. Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.554,3 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek, ata altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları son dakika... Yeni güne düşüşle başlayan altın fiyatları, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 17 kişinin ölümüne neden olan corona virüsünün küresel piyasalarda yarattığı satış baskılarıyla hafif geriledi. Piyasalarda, Merkez Bankası'nın açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri ve ECB'nin faiz kararı yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve ata altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 23 Ocak canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI KAÇ TL OLDU?


ATA ALTIN FİYATI
Alış: 1.954,44
Satış: 2.003,31

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