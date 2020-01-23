Altın fiyatları son dakika... Yeni güne düşüşle başlayan altın fiyatları, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 17 kişinin ölümüne neden olan corona virüsünün küresel piyasalarda yarattığı satış baskılarıyla hafif geriledi. Piyasalarda, Merkez Bankası'nın açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri ve ECB'nin faiz kararı yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve ata altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 23 Ocak canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI KAÇ TL OLDU?



ATA ALTIN FİYATI

Alış: 1.954,44

Satış: 2.003,31

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