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Hazine ve Maliye Bakanı : Türkiye’ye güvenen kazandı

Davos'ta önemli mesajlar veren Hazine ve Maliye Bakanı , 'Türk varlıklarına güvenen kazandı. 2020 yatırımlar açısından önemli bir yıl olacak' dedi...


Yabancı yatırımcıların ülkemize ilgisi yoğun. Türk varlıklarına güvenenlerin kazandığı bir yıl geçirdik.
Özellikle 'ne büyük ilgi var. İnşallah çok daha güzel bir 2020 yılı bizi bekliyor.



YATIRIMCININ GÖZÜ TÜRKİYE'DE
Hazinee ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos temaslarıyla ilgili bilgi verirken, "Türkiye ile ilgili olumlu bir süreç var. Türk varlıklarına güvenenlerin kazandığı bir yılı geçirdik. Yabancı yatırımcıların dikkatinden kaçmıyor" dedi. Bakan Albayrak, şu mesajları verdi:

2020, ertelenen yatırımların devreye gireceği bir yıl olacak. Yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi oldukça yoğun. 2020 yılının direkt yatırımlar açısından önemli bir yıl olacağını görüyoruz.

Türkiye'deki finans merkezine ilgi çok yoğun. Dünya 21'inci yüzyılda yeni bir finansal sistem ve altyapı arayışı içerisinde, yeni bir döneme giriyoruz. İstanbul Finans Merkezi gibi jeostratejik konumu itibariyle, fiziksel konumunun yanında 4 saatlik uçuş mesafesinin merkezinde.


GALA DAVETİ
Bakan Albayrak, Davos'ta bu yıl ilk kez oluşturulan 'ni ziyaret etti. Türkiye Varlık Fonu tarafından oluşturulan ve ziyaretçilere çay, kahve, simit, pide gibi ikramlarda bulunulan Türk Evi hakkında bilgi alan Albayrak, Türkiye'ye ilginin yoğun olduğunu söyledi. Bakan 'ın her yıl organizasyonun kapanışında düzenlenen ve dünya liderlerinin katılacağı gala yemeğine davet edildiği öğrenildi.

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