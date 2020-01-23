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  • 24.01.2020 09:19
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 09:19

2020 ? 2022 ve Şubat ayında hangi gün yatacak?

Devlet tarafından engelli vatandaşlara ödenen 2022 yani engelli maaşları Şubat ayında zamlı yatacak. Peki 2022 maaşları ne kadar olacak, şubat ayında hangi günler yatacak? Bu arada 65 yaşını doldurmuş yoksul vatandaşlara bağlanan aylık 637 liradan 672 liraya çıktı. 65 yaş aylığından yararlanabilmek için Kurumu'ndan () gelir veya aylık alınmaması, nafaka bağlanmamış olması veya nafaka bağlanması mümkün olmaması gerekiyor. Peki 2022 ve Şubat ayında ne zaman yatacak? 2020 ?

2022, engelli maaşı, 65 yaş maaşı gibi ödemeler vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda bu ödemeler ile ilgili yeni bir içerik hazırladık. Aylık olarak ödenmeye başlanan 2022 maaşları her ay doğum tarihinin son rakamına göre belirli günlerde yatar. 2020 yılı Şubat ayı 2022 maaşı alanların PTT de bulunan hesaplarına yatırılacak. 2022 maaşı alanlar 2020 Şubat dönemine ait 2022 engelli maaşı miktarları ve PTT de bulunan hesaplarına yatacak maaşların T.C kimlik numarasının son rakamına göre alacakları tarihleri öğrenebilirler. Detaylar takvim.com.tr'de

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