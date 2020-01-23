Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 23.01.2020 18:18
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 18:18

Son dakika: Borsa, günü düşüşle tamamladı

Son dakika haberine göre 'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kaybıyla 122.540,22 puandan tamamladı. Yarın yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını, 124.500'ün direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Borsa, günü düşüşle tamamladı

'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kaybıyla 122.540,22 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 206,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,32 azalırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,11 ile orman kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,98 ile ulaştırma oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması ve Çin'deki virüs salgını ile ilgili haberlerin de takip edileceğini belirterek, ülkede ayrıca yeni yıl tatili nedeniyle piyasaların kapalı olacağını ifade etti.

Yarın yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını, 124.500'ün direnç konumuna geldiğini bildirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Borsa, günü düşüşle tamamladı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri