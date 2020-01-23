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  • 23.01.2020 18:25
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 18:25

gün sonunda yükselişe geçti! 23 Ocak canlı dolar ve ne kadar oldu? Döviz kurlarında son durum...

23 Ocak Perşembe günü ve son güncel durum, başta yatırımcılar olmak üzere pek çok kişi tarafından arama motorlarında araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 5,9290 liradan, avro 6,5710 liradan güne başladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5,93'ten işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9210 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5660 lira olmuştu. Bu kapsamda 23 Ocak canlı dolar ve ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte döviz kurlarında son durum...

Bugün piyasaların dördüncü işlem gününde vatandaşlar dolar ve euro fiyatlarını öğrenmek istiyor. Piyasaların Çin'deki coronavirüs endişelerine olan tepkisi sindirilirken, tüketici güven endeksi verisi öncesi dövizler Perşembe gününe bir önceki kapanış düzeylerinin hafif üzerinde başladı. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 5,90'ın destek konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte 23 Ocak canlı dolar ve euro fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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