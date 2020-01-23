Bugün piyasaların dördüncü işlem gününde vatandaşlar dolar ve euro fiyatlarını öğrenmek istiyor. Piyasaların Çin'deki coronavirüs endişelerine olan tepkisi sindirilirken, tüketici güven endeksi verisi öncesi dövizler Perşembe gününe bir önceki kapanış düzeylerinin hafif üzerinde başladı. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 5,90'ın destek konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte 23 Ocak canlı dolar ve euro fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?