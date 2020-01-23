New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,48 azalışla 29.046,08 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,34 kayıpla 3.310,44 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 değer kaybıyla 9.363,22 puan seviyelerinde bulunuyor.
Analistler, kötü gelen şirket bilançolarının New York borsasını olumsuz etkilediğini belirtti.
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