Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 23.01.2020 17:48
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 17:48

güne düşüşle başladı | 23 Ocak 2020 Dow Jones, S&P, Nasdaq endeksi

ABD'de kötü gelen şirket bilançolarının etkisiyle birlikte güne düşüşle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,48, S&P 500 endeksi yüzde 0,34, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 değer kaybıyla açılış yaptı.

New York borsası güne düşüşle başladı

, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,48 azalışla 29.046,08 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,34 kayıpla 3.310,44 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 değer kaybıyla 9.363,22 puan seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, kötü gelen şirket bilançolarının New York borsasını olumsuz etkilediğini belirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriNew York borsası güne düşüşle başladı | 23 Ocak 2020 Dow Jones, S&P, Nasdaq endeksi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri