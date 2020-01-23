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  • 23.01.2020 17:36
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 17:36

Kapalıçarşı'da günü yükselişle kapattı! 23 Ocak 2020

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle 310 lira seviyesine kadar çıkan fiyatları, geçtiğimiz hafta gerilimin azalmasının ardından 290 seviyelerine gerilemişti. Ardından yeniden yükselişe geçen altın, Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe ın gramı günü yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.978,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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