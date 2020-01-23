Milyonların gözü emeklilik reformunda. Çalışma Bakanlığı, 4 model üzerinde çalışıyor. Reform paketi kapsamında kamu emeklilik sistemi dışında tamamlayıcı emeklilik sistemine katılım teşvik edilecek.
- Ekonomi
- 23.01.2020
- Gazete
Emekliye yüksek maaş | 4 ayaklı emeklilik reformunda neler var?
4 ayaklı emeklilik reformu ile gelirler artırılacak. Tamamlayıcı emekliliğe katılım teşvik edilirken, işveren devlet desteği ile emeklilik finansmanına dahil edilecek. Peki 4 ayaklı emeklilik reformunda neler var? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Milyonların gözü emeklilik reformunda. Çalışma Bakanlığı, 4 model üzerinde çalışıyor. Reform paketi kapsamında kamu emeklilik sistemi dışında tamamlayıcı emeklilik sistemine katılım teşvik edilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.