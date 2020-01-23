Bugünkü
Takvim

Emekliye yüksek maaş | 4 unda neler var?

4 u ile gelirler artırılacak. Tamamlayıcı emekliliğe katılım teşvik edilirken, işveren devlet desteği ile emeklilik finansmanına dahil edilecek. Peki 4 ayaklı emeklilik reformunda neler var? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



Milyonların gözü emeklilik reformunda. Çalışma Bakanlığı, 4 model üzerinde çalışıyor. Reform paketi kapsamında kamu emeklilik sistemi dışında tamamlayıcı emeklilik sistemine katılım teşvik edilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEmekliye yüksek maaş | 4 ayaklı emeklilik reformunda neler var?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri