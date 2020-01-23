Emekliler zamlı maaşların yatmasını bekliyor. SSK emeklileri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri 24 Ocak'tan itibaren zamlı maaşları almaya başlayacak. Emeklilere yapılan zammın dışında enflasyon farkı da eklendi. Emeklilerin enflasyondan olumsuz etkilenmemesi için verilen farklar memurlar için 3 aydır birikiyor. 3 aylık enflasyon farkını toplu olarak alacak memurların maaşlarına en az 416 TL ek ödeme yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Memur emeklilerinin fark ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı" dedi. 3 aylık fark ödemesi 416 TL'nin üzerinde olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri ile ilgili açıklama da yapıldı. Peki, SSK, Bağkur emekli farkı ne zaman ödenecek? İşte emekli zam ödemeleri ile ilgili merak edilen soruların yanıtları....

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