Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 23.01.2020 11:47
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 12:16

Emekliye en az 416 TL fark! Emekli ve memur mı fark ödemeleri başladı mı?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği 3 aylık maaş farkı oldukça merak ediliyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, lı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta aldı. Öte yandan, ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık u oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor. SSK emeklileri itibarıyla maaşlarını hesaplarda görmeye başladı. Bağ-Kur emeklileri ise 2020 itibarıyla paralarını alacak. Memur emeklileri zamlı maaşların yanı sıra 3 aylık enflasyon farkı da alacak. Enflasyon farkı 416 TL'nin altında olmayacak. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar? 2020 zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? İşte emekli maaşları ödeme tablosu...

Emekliye en az 416 TL fark! Emekli ve memur zammı fark ödemeleri başladı!

Emekliler zamlı maaşların yatmasını bekliyor. SSK emeklileri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri 24 Ocak'tan itibaren zamlı maaşları almaya başlayacak. Emeklilere yapılan zammın dışında enflasyon farkı da eklendi. Emeklilerin enflasyondan olumsuz etkilenmemesi için verilen farklar memurlar için 3 aydır birikiyor. 3 aylık enflasyon farkını toplu olarak alacak memurların maaşlarına en az 416 TL ek ödeme yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Memur emeklilerinin fark ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı" dedi. 3 aylık fark ödemesi 416 TL'nin üzerinde olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri ile ilgili açıklama da yapıldı. Peki, SSK, Bağkur emekli farkı ne zaman ödenecek? İşte emekli zam ödemeleri ile ilgili merak edilen soruların yanıtları....

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEmekliye en az 416 TL fark! Emekli ve memur zammı fark ödemeleri başladı mı?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri