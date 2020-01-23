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  • 24.01.2020 07:35
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 07:35

/TL son dakika: 24 Ocak Cuma ve , kaç TL oldu? Güncel fiyatlar...

son dakika ne kadar oldu? Dünkü kapanışta 5.93 - 5.94 lira aralığında işlem gören dolar kuru, 5,9319 liradan yeni güne başladı. ABD'de Trump'ın azli istemiyle Senato'da devam eden yargılama süreci piyasaların gündeminde. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 24 Ocak güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dünkü kapanışta dolar en düşük 5.9034 lira ve en yüksek 5.9339 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5526 lira ve en yüksek 6.5851 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında işlem görmüştü. Analistler, Trump'ın azil yargılaması ve Çin'deki virüs salgını ile ilgili haberlerin takip edileceğini ifade ediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Ocak güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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