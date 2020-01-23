Dolar son dakika... Dünkü kapanışta dolar en düşük 5.9034 lira ve en yüksek 5.9339 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5526 lira ve en yüksek 6.5851 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında işlem görmüştü. Analistler, Trump'ın azil yargılaması ve Çin'deki virüs salgını ile ilgili haberlerin takip edileceğini ifade ediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Ocak güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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