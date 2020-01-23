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  • 24.01.2020 07:47
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 07:47

karışık seyrediyor! 24 Ocak gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

nda son dakika... Altın fiyatları Çin'de çıkan corona virisünün ardından karışık seyrediyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 296 bin 300 liraya geriledi. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 24 Ocak ...

Altın fiyatları son dakika... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsüne yönelik korkuların sürmesine bağlı olarak güvenli liman altın 1,550 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.978,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Ocak canlı altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
169,14
169,26

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
216,61
216,77

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
270,62
270,82

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