Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 23.01.2020 22:52
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 22:54

Yüzlerce ilan duyuruldu! ilanlarıyla binlerce işçi alımı yapılacak! İşte güncel işçi ilanları

her yıl yüz binlerce kişiyi iş sahibi yaparak istihdama büyük katkı sunuyor. Bu kapsamda özellikle kendi alanında iş arayan vatandaşlar kurumun resmi sitesinde yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Duyurulan ilanlarla kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere binlerce personel alımı yapılıyor. Peki, İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? İşte kurumun resmi sitesinde duyurulan ilanlar ve başvuru bilgileri...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan ilanlar iş arayışı olan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Son olarak İŞKUR'da yayımlanan ilanlara göre binlerce işçi yapılacağı duyuruldu.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLANLARI VE EN SON GELİŞMELER İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR DANIŞMA MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR GÜVENLİK ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriYüzlerce ilan duyuruldu! İŞKUR ilanlarıyla binlerce işçi alımı yapılacak! İşte güncel işçi ilanları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri