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  • 23.01.2020 19:06
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 19:10

nda yükseliş sürüyor! 23 Ocak anlık tam, cumhuriyet, çeyrek ve nedir?

günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. 23 Ocak altın fiyatları ile ilgili son durum hakkında vatandaşlar genelde internetten bilgi alıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.978,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan işlem gördü. Peki, 23 Ocak anlık tam, cumhuriyet, çeyrek ve nedir? İşte piyasalarda güncel durum

Vatandaşlar arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Altın piyasasında, en düşük 295 bin 450 lira, en yüksek 297 bin 8 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 296 bin 300 liradan tamamladı. Altın alıp yatırım yapan vatandaşlar bu kapsamda 23 Ocak canlı altın fiyatlarında son durum hakkında araştırma yapıyor. İşte 23 Ocak güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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