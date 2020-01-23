Vatandaşlar arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Altın piyasasında, en düşük 295 bin 450 lira, en yüksek 297 bin 8 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 296 bin 300 liradan tamamladı. Altın alıp yatırım yapan vatandaşlar bu kapsamda 23 Ocak canlı altın fiyatlarında son durum hakkında araştırma yapıyor. İşte 23 Ocak güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?