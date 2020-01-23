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Amazon yine birinci sırada

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Değerli 500 Markası- Global 500-2020' araştırması sonuçlandı. En değerli marka, bu yıl itibarıyla 220.8 milyar dolarlık değere ulaşan Amazon olurken, bu şirketi 160 milyar dolarla Google ve 141 milyar dolarla Apple izledi.

Amazon yine birinci sırada
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Değerli 500 Markası- Global 500-2020' araştırması sonuçlandı. En değerli marka, bu yıl itibarıyla 220.8 milyar dolarlık değere ulaşan Amazon olurken, bu şirketi 160 milyar dolarla Google ve 141 milyar dolarla Apple izledi.

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