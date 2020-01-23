Amazon yine birinci sırada

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Değerli 500 Markası- Global 500-2020' araştırması sonuçlandı. En değerli marka, bu yıl itibarıyla 220.8 milyar dolarlık değere ulaşan Amazon olurken, bu şirketi 160 milyar dolarla Google ve 141 milyar dolarla Apple izledi.
- Ekonomi
- 23.01.2020
- Gazete
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