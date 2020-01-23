Renault Trucks Türkiye tarafından şirketin Ümraniye'deki merkezinde, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 beklentilerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Blin, toplantıda yaptığı konuşmada, "Renault Trucks iyi gidiyor. Hemen hemen tüm pazarlarda piyasa payımızı artırarak ilerliyoruz. Geçen sene de iyi bir yıl oldu. Bunların içinde en önemli rolü alan pazarlardan biri de Türkiye. Türkiye'de çok ciddi pazar payımızı artırdık. Hatta ortalamanın üzerinde pazar payını artırdık." dedi.

Kendileri için en önemli unsurun müşteriler olduğunu vurgulayan Blin, müşterilerin kendi işlerinde başarılı olmasına odaklandığını dile getirdi.

Müşterilerin çalışma şartlarının giderek zorlaştığını ve ileride daha karmaşık hale geleceğini aktaran Blin, müşterilerin bu durumdan karlı çıkmalarını sağlamak adına çözümler ürettiklerini kaydetti.





"ÇOK UZUN ZAMAN TÜRKİYE'DEYİZ"

Blin, Türkiye ağır vasıta ve tır pazarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de 20 yılın üzerinde kendi şirketleriyle varlıklarını sürdürdüklerini aktaran Blin, şunları kaydetti:

"Türkiye pazarının çok iniş çıkışlarla devam eden bir pazar olduğu gerçeğine rağmen Türkiye'deki varlığımızı bundan sonra daha da güçlendirerek sürdüreceğimizi söylemek istiyorum. 2019'un ne kadar zorlu bir yıl olduğunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Bununla beraber biz bu güçlükler içinde özellikle burada ki ekibimiz pazar payını çok ciddi oranda artırdı. Önceki sene toplam pazardaki yüzde 5,8 olan pazar payını 3 puan artırarak yüzde 8,8'e çıkarmayı başardık."

Bayi teşkilatının da bu başarıda etkisinin büyük olduğunu vurgulayan Blin, "Türkiye'deki bayi teşkilatının bu dönem içerisinde finansal olarak güçlü kaldığını görmek bizim için çok önemli. Dolayısıyla finansal açıdan güçlü ve sağlıklı bir bayi teşkilatının müşterilere vereceği servis ve destek çok daha iyi olacak. Uzun zamandır Türkiye'de varız. Bundan sonra çok daha uzun zamanlar Türkiye'de olacağız. Bunun en önemli sebeplerini anlattım ama bu sebeplerin yanında bir konu daha var, Türkiye'de olmaktan Türkiye'deki insanlarla iletişim içinde olmaktan da ayrıca keyif alıyoruz." diye konuştu.