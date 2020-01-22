Yeni ay kapıda! Asgari ücret AGİ tablosuna göre hangi çalışan kaç para alacak? 2020 net-brüt zammı nedir?

Asgari ücret AGİ tablosuna göre hangi çalışan kaç para alacak? Özellikle şu günlerde 2020 yılı için belirlenen asgari ücret ve AGİ tablosuna göre Şubat'ta hangi çalışanın ne kadar maaş alacağı milyonlarca kişi tarafından merakla araştırılıyor. Bilindiği üzere AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre 'asgari geçim indirimi' ödemesi yapılıyor. İşte 2020 net-brüt zammı

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.