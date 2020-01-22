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  • 22.01.2020 19:34
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 19:34

Yeni ay kapıda! Asgari ücret AGİ tablosuna göre hangi çalışan kaç para alacak? 2020 net-brüt zammı nedir?

Bu yıl uygulanacak olan asgari ücret ve AGİ zam oranları Aralık ayının son günlerinde netlik kazandı. 2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Milyonlarca çalışan zam oranlarının netleşmesiyle birlikte yeni ayda ödenecek olan zamlı maaşları beklemeye başladı. Şubat ayında maaş alacak olan vatandaşlar AGİ tablosuna göre ne kadar ödeme yapılacağını araştırıyor. Özellikle yeni aya az bir zaman kala milyonlarca kişi "Asgari ücret AGİ tablosuna göre hangi çalışan kaç TL alacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2020 yılı net-brüt zam tutarı

Asgari ücret AGİ tablosuna göre ne kadar maaş alacak?

Asgari ücret AGİ tablosuna göre hangi çalışan kaç para alacak? Özellikle şu günlerde 2020 yılı için belirlenen asgari ücret ve AGİ tablosuna göre Şubat'ta hangi çalışanın ne kadar maaş alacağı milyonlarca kişi tarafından merakla araştırılıyor. Bilindiği üzere AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre 'asgari geçim indirimi' ödemesi yapılıyor. İşte 2020 net-brüt zammı

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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