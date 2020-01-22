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  • 22.01.2020 20:03
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 20:43

'da 22 Ocak 2020'de en çok değer kazanan hisseler

'da BIST 100 endeksi, 809,03 puan azalarak 122.747,08 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 122.368,67 puanı, en yüksek 124.536,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 değer kaybıyla tamamladı. İşte 22 Ocak 2020'de en çok değer kazanan hisseler...

Borsada en çok değer kazanan hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 10,04 8,81 13,96
Gübre Fabrik. 9,04 8,51 6,23
Kartonsan 460,50 433,90 6,13
MLP Sağlık 18,15 17,17 5,71
Koza Madencilik 11,17 10,66 4,78
Alkim Kimya 45,58 43,64 4,45
Batı Çimento 3,90 3,75 4,00
Doğuş Otomotiv 12,03 11,72 2,65
Koza Altın 80,20 78,50 2,17
Enka İnşaat 6,72 6,58 2,13
T. Halk Bankası 7,07 6,93 2,02
Tekfen Holding 20,34 20,00 1,70
Odaş Elektrik 1,97 1,94 1,55
Brisa 9,31 9,17 1,53
Anadolu Efes 25,98 25,62 1,41
Deva Holding 9,74 9,62 1,25
Logo Yazılım 62,30 61,55 1,22
Bursa Çimento 6,53 6,49 0,62
Aksigorta 6,79 6,75 0,59
Albaraka Türk 1,75 1,74 0,57

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