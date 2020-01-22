Altın fiyatları günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. 22 Ocak altın fiyatları ile ilgili son durum hakkında vatandaşlar genelde internetten bilgi alıyor. Bugün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 296,80 lira oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 296,80 liradan tamamladı. İşte 22 Ocak canlı tam, çeyrek ve gram altın fiyatları
22 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
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