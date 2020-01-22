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  • 22.01.2020 18:50
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 18:50

Çeyrek altın yükselişte, altın düşüşte! 22 Ocak canlı nda son durum nedir?

Halk arasında 'yastık altı' yatırımı olarak bilinen ve özellikle son aylarda on binlerce vatandaşının yatırım yaptığı nda dalgalı seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 482,00 lira, Cumhuriyet altını 1.975,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 296,80 liradan işlem gördü. Altın alıp yatırım yapan vatandaşlar bu kapsamda 22 Ocak canlı altın fiyatlarında son durum ne sorusuna yanıt arıyor.

Çeyrek altın yükselişte! İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. 22 Ocak altın fiyatları ile ilgili son durum hakkında vatandaşlar genelde internetten bilgi alıyor. Bugün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 296,80 lira oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 296,80 liradan tamamladı. İşte 22 Ocak canlı tam, çeyrek ve gram altın fiyatları

22 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

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