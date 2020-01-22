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  • 22.01.2020 11:09
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 11:12

Araç sahipleri dikkat! Araba lastiğinin derinliği 1.6 mm'nin altında kalanlara para cezası!

Kar yağışlarının 'da da başlamasıyla birlikte harekete geçen Genel Müdürlüğü, kış lastiği denetimlerine başladı. Kent genelinde yapılan denetimlerde lastik derinliği 1.6 mm'nin altında kalan araçlara 776 lira idari para cezası uygulandı.

Araç sahipleri dikkat! O sınırın altında kalana para cezası!

Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde ticari araçlarda kış lastiği denetimi yaptı. Kış lastiği olmayan ve lastiğinin ebadı standartlara uymayan sürücülere 776 lira idari para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Zincirlikuyu Barbaros Caddesi üzerinde ticari araçlarda 'kış lastiği' uygulaması gerçekleştirdi. Tek tek durdurulan araçların lastikleri polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Lastik derinlik ölçme kumpası ile yapılan denetimlerde lastik derinliği 1.6 mm'nin altında kalan araçlara 776 lira idari para cezası uygulandı.

Kış lastiği ebadı uygun olmadığı için ceza kesilen taksi sürücüsü Vedat Erdoğan "Lastik içeriden yediği zaman, dişler gittiği zaman bir anlamı olmuyor. Yapacak bir şey yok. Yeni bir lastik alacağız" dedi.

Uygulama yapılan noktalardan biride Fatih Millet Caddesiydi. Ticari araçları durduran ekipler, önce ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı ardından araçların lastiklerini kontrol etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri idari para cezaların şoförlere değil araç sahiplerine kesildiğini belirtti. Denetlemeler polislerin üzerindeki kameralarla kayıt altına alındı.

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