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  • 22.01.2020 15:50
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 15:50

O tarih geliyor! Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? İşte 2020

Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? Ocak ayının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde emekli vatandaşların zam farkları hakkındaki araştırmaları yoğunluk kazandı. 3 Ocak'ta TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla emekli ve memur emeklisine yapılacak zam oranı netlik kazanmıştı. Rakamların duyurulmasıyla birlikte gözler yeni yılın ilk altı ayında emekli vatandaşlara yatırılacak olan zamlı maaşların ödeneceği tarihe çevrildi. İşte 2020 ...

Emekli maaş zam farkları ne zaman yatırılacak?

Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş Ocak ayının sonlarına geldiğimiz günlerde maaş farklarının yatacağı tarihi beklemeye başladı. Bilindiği üzere yeni yıl zam oranına ilişkin detaylar TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının ardından belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artış gösterdi. Bu oran yüzde 6,45'e olarak belirlendi. Peki, Emekli maaş zam farkları ne zaman yatırılacak? İşte o tarihler...

EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

Bağ-Kur ve emekli sandığı için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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