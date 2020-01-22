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Hazine tek hane faizle borçlandı

Ekonomideki toparlanma, Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ve 2020'ye ilişkin olumlu beklentiler Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün düzenlediği ihaleye yansıdı.

Hazine tek hane faizle borçlandı
Ekonomideki toparlanma, Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ve 2020'ye ilişkin olumlu beklentiler Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün düzenlediği ihaleye yansıdı. 3 ay vadeli kuponsuz Hazine bonosu ihracında faiz yüzde 9.59 oldu. Böylece Hazine 2 Ocak 2017'den bu yana ilk kez tek hane faizle borçlandı. Aynı zamanda 27 Eylül 2016'dan bu yana en düşük borçlanma faizine ulaşıldı. Öte yandan Borsa İstanbul 123 bin puanı geçerek rekor kırdı.

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