Hakaret dolu yazıyı sildirin Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Sosyal medyada tartıştığım biri bir internet sitesinde benimle ilgili hakaret içeren yazılar yazmış. Bu yazıları çok hızlı bir şekilde kaldırmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Bunun için farklı yollar var. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince, öncelikle içerik sağlayıcısına (yazıyı yazana) veya yer sağlayıcısına (internet sitesine) başvurarak ilgili yazının yayından çıkartılmasını talep edebilirsiniz. Ya da sulh ceza mahkemesine başvurarak erişimin engellenmesini talep edebilirsiniz. Mahkeme kararını 24 saat içinde verecektir. Mahkeme kararı Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderir ve birlik de 24 saat içinde kararın gereğini yerine getirir. Mahkeme erişimin engellenmesine karar verirse, ilgili yazı siteden kalkmayacak ancak Türkiye sınırları içinde bu yazıya ulaşmak imkansız hale gelecektir.

Yine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na da başvurarak tedbiren içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda erişim sağlayıcılar tedbir talebini 24 saat içinde yerine getirir ve içeriğe erişim engellenir. Fakat bu engellemenin sürekli olmasını istiyorsanız, yine 24 saat içinde sulh ceza hakimliğine de başvurmanız gerekir. Bu durumda hakim 48 saat içinde karar verir ve doğrudan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na gönderir. Yoksa bu tedbir kararı kendiliğinden kalkar.





SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL