Turizme büyük katkısı olacak olan Kanal İstanbul projesinin yapımı ile birlikte kruvaziyer gemileri İstanbul'a yanaşacak. Kanal İstanbul'dan bir günde geçen gemilerin 4'te birinin kruvaziyer gemisi olacağı tahmin ediliyor. Türkiye ekonomisine yıllık 8 milyar dolar katkı vermesi planlanan Kanal İstanbul projesini görmek isteyen Avrupa ve Arap ülkelerinden turistler şimdiden rezervasyon yaptırmak için sıraya girdi. 1 milyon 500 bin kişiye istihdam, günlük 160 geminin geçişine ev sahipliği yapması beklenen proje turizm yönünden de büyük katkı sağlayacak.

Kanal İstanbul projesinin yapımı ile birlikte kruvaziyer gemilerinin de önü açılmış olacak. Kruvaziyer gemileri belli noktalarda mola verecek. Bu noktada turistlere kanalın iki yanına kurulacak şehirlerin mimari güzelliklerinde fotoğraf çekme, oluşturulacak restoranlar gibi imkanlar da sunulacak.



"DEMİR ATMIŞ KRUVAZİYER GEMİLERİ KANAL İSTANBUL İÇİN RESTORE EDİLİYOR"

Kanal İstanbul projesinin ülkeye büyük katkısı olacağını belirten Maestro Turizm yöneticisi Ömer Faruk Atay, "Kanal İstanbul seyahat turizmini canlandıracak yegane projedir. Avrupa'nın büyük futbol kulüp başkanları demir atmış gemilerini restore edip Kanal İstanbul projesine hazırlıyorlar. Ülkemize 8 milyar dolar katkısı olacak projeye şimdiden rezervasyon yaptırmak isteyen Avrupalı ve Arap müşteriler var. Biz bunların tüm donelerini topluyoruz" dedi.