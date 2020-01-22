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Dedikodu yapana tazminat yok

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, amiri hakkında dedikodu çıkararak sataşmada bulunan işçinin iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti. İstanbul'da bir fabrikada çalışan işçi, amiri konumundaki işletme müdürünün aynı işyerinde çalışan bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığına yönelik söylemlerde bulundu.

Dedikodu yapana tazminat yok
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, amiri hakkında dedikodu çıkararak sataşmada bulunan işçinin iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti. İstanbul'da bir fabrikada çalışan işçi, amiri konumundaki işletme müdürünün aynı işyerinde çalışan bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığına yönelik söylemlerde bulundu. Olayın duyulmasından sonra işçi, işletme müdürüne "Şimdi herkesin dilindesin" şeklinde mesaj attı. Yaşananların ardından fabrika yönetimi, işçiyi işten çıkarttı. Dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmederek tazminatsız atılma kararını onadı.

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