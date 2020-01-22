Dedikodu yapana tazminat yok Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, amiri hakkında dedikodu çıkararak sataşmada bulunan işçinin iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti. İstanbul'da bir fabrikada çalışan işçi, amiri konumundaki işletme müdürünün aynı işyerinde çalışan bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığına yönelik söylemlerde bulundu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, amiri hakkında dedikodu çıkararak sataşmada bulunan işçinin iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti. İstanbul'da bir fabrikada çalışan işçi, amiri konumundaki işletme müdürünün aynı işyerinde çalışan bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığına yönelik söylemlerde bulundu. Olayın duyulmasından sonra işçi, işletme müdürüne "Şimdi herkesin dilindesin" şeklinde mesaj attı. Yaşananların ardından fabrika yönetimi, işçiyi işten çıkarttı. Dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmederek tazminatsız atılma kararını onadı. TÜM MANŞETLER