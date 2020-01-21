ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta siyaset ve iş dünyasının liderlerinin katılımıyla düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, Çin ile ikinci aşama ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerin çok kısa sürede başlayacağını söyledi.

Trump'ın yaptığı açıklamaya göre, gümrük vergilerinin çoğu Çin ile ikinci aşama ticaret anlaşmasına yönelik müzakereler süresince yürürlükte kalacak.

Trump'ın konuşmasında iki yıl önce Davos zirvesinde dile getirdiği bazı temalara odaklandı.

DAVOS'TA "50. DÜNYA EKONOMİK FORUMU" BAŞLADI

Dünyanın etkili siyasetçileri ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yılki zirvesi, "Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları" temasıyla başladı.

Bu yıl 50'ncisi düzenlenecek Davos Zirvesi'nde 117 ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi yer alıyor.

Davos'ta pek çok ülke devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil ediliyor.

Zirvede, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez gibi isimlerin konuşma yapması bekleniyor.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN İSİMLER ARASINDA BAKAN ALBAYRAK DA VAR

Davos'ta Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal temsil ediyor.

Zirve kapsamında yapılacak toplantılarda, iklim değişikliği başta olmak üzere ticari, ekonomik ve diplomatik konular ele alınacak.

Yoğun güvenlik önlemlerinin dikkat çektiği zirvede, çevreciler protesto gösterileri düzenliyor.