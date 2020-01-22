Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 22.01.2020 20:27
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 20:27

Şubat yaklaştı! 2020 kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ tarafından kura için yeni açıklama geldi mi?

1 milyon 211 bin 518 kişinin başvurduğu 100 bin sosyal konut projesinde kura çekilişleri için heyecan sürüyor. TOKİ konutları için başvurular 16 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında alındı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler 2020 sorusunun yanıtına çevrildi. Sosyal konut başvurularının tamamlanmasının ardından TOKİ'den konu ile ilgili resmi açıklama gelip gelmediği merak ediliyor.

2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Başvuru yapan 1 milyondan fazla kişi arama motorlarında bu soruya yanıt arıyor. Kura çekilişi için heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar, internet üzerinden kura tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. TOKİ 100 sosyal konutları mahalle kültürüne uygun olarak 2+1 ve 3+1 formatında inşa edilecek. İşte merak edilen bilgiler

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 kişi başvurdu, kuralar şubat ayında çekilecek' denildi.

KURA ÇEKİLİŞİ

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriŞubat yaklaştı! 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ tarafından kura için yeni açıklama geldi mi?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri