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  • 22.01.2020 09:51
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 09:57

Başkan Erdoğan'ın uyarısı sonrası iş dünyası harekete geçti! Tüm ürünlerde "Made in " yazacak

Başkan Erdoğan'ın " yerine yazın" çıkışı işe yaradı. İş dünyası, ihraç ürünlere "Made in Türkiye" etiketi için harekete geçti.

Erdoğan uyarmıştı! Bir dönem sona eriyor

in tanıtımında sahnede "" ifadesi yer alınca Başkan , duruma müdahale etmiş ve yazı "Made in " olarak değiştirilmişti. Erdoğan'ın bu çıkışı iş dünyasını harekete geçirdi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi () konuyla ilgili yasa taslağı hazırladı. Taslak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a sunulacak. TİM Başkanı , "Türkiye adını tüm dünya biliyor. Ancak ihraç ürünlerine 'Made in Turkey' yazıyoruz. Artık kendi adımızı koymalıyız" dedi.

SLOGAN DA DEĞİŞİYOR
Gülle, Türkiye'nin potansiyelini keşfetmekle ilgili kullanılan the Potantial (Türkiye potansiyelini keşfet) sloganının da değiştirileceğini de söyledi. 2014'te ve TİM 'Made in Turkey' damgası yerine "Turkey Discover the potential (Türkiye potansiyelini keşfet)" olarak belirlenen Turkey logosunu çıkarmıştı.



LOGOLAR BASILIYOR
TİM'in adımına diğer derneklerden de destek geldi. Başkanı Abdurrahman Kaan, kendilerinin uzun süredir ihraç ettikleri ürünlere "Made in Türkiye" logosu bastıklarını söyledi.

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