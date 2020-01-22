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  • 22.01.2020 09:34
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 09:37

Dev süpermarket zincirinden flaş karar! Yüzlerce kişiyi işten çıkaracak

Yaklaşık 178 bin işçi çalıştıran ve Birleşik Krallık'ın en büyük ikinci süpermarket zinciri olan 'te yüzlerce çalışanın işten çıkarılacağı duyuruldu. Karara gerekçe olarak ise 2016'da satın alınan Argos'un işletme entegrasyonu gösterildi.

Dev süpermarket zincirinden flaş karar! Yüzlerce kişiyi işten çıkaracak

Birleşik Krallık'ın ikinci büyük süpermarket zinciri olan , yeni iş kesintilerinde yüzlerce işten çıkarma yapacağını duyurdu.

Dev süpermarket zinciri kesintilerin büyük ölçüde 2016'da satın aldığı Argos'un satın alınmasından dolayı, işletme entegrasyonundan kaynaklandığını belirtti.

Metro.co.uk'in haberine göre Sainsbury's'te toplamda 178 bin kişi çalışıyor. Süpermarkette ticari, perakende, finans, teknoloji, insan kaynakları gibi departmanların Argos'a ve Sainsbury's'e daha da entegre etme planları olduğu belirtildi.

Mart ayından beri üst düzey konumundaki çalışan sayısı 5'te bir düzeyinde azalmıştı. Daha önceden de şirket, 500 milyon sterlinlik bir tasarruf planı olduğunu açıklamıştı.

Şirket tam olarak kaç kişinin işini kaybedeceğini söylemeyi reddetti ancak tahminler yüzlerce kişinin işten çıkarılacağı yönünde.

BİR BİRLEŞMEDE 2018 YILINDA İSTENMİŞTİ
2018 yılının nisan ayında Sainbury's, ABD'li perakende devi Walmart'ın iştiraki olan indirimli perakende zinciri Asda ile birleşme kararı aldığını duyurmuştu. Ancak İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA),'nin iki büyük süpermarket zinciri Sainsbury's ve Asda'nın birleşmesine onay verilmediğini açıklamıştı.

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