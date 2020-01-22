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  • 22.01.2020 10:00
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 10:00

Son dakika haberi: ün varili 64,36 dolar

Son dakika haberi... ün varili uluslararası piyasalarda 64,36 dolardan işlem görüyor. Brent de teknik olarak 64,39 ile 64,49 dolar aralığının direnç, 64,29 ile 64,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İşte Brent petrolün varilinde son durum

Dün 65,34 dolara kadar çıkan ün varil fiyatı, günü 64,52 dolardan tamamladı. Brent ün varili saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 64,36 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,09 dolardan alıcı buldu.

Libya'da Hafter'e bağlı silahlı grupların petrol ihraç limanlarını kapatması ve bazı sahalarda üretimin durması küresel piyasalarda arz sıkıntısı endişelerine yol açmıştı ancak Uluslararası Enerji Ajansının () yılın ilk yarısında petrolde arz fazlası olacağına yönelik tahminleri fiyatların gevşemesini sağladı.

IEA Başkanı Fatih Birol, dün Davos Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, petrol üretimde yılın ilk yarısında günlük 1 milyon varilden arz fazlası oluşabileceğini ifade etmişti.

Brent petrolde teknik olarak 64,39 ile 64,49 dolar aralığının direnç, 64,29 ile 64,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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