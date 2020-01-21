TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 1 milyon 211 bin 518 kişinin başvurduğu TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi için geri sayım başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kura ile ilgili açıklama geldi. Dar gelirli aileyi ev sahibi yapmayı amaçlayan kura çekimine ilişkin son gelişmeleri yazımızda derledik. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut 2+1 3+1 kura çekilişi ne zaman? İşte cevaplar...

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 kişi başvurdu, kuralar şubat ayında çekilecek' denildi.

En çok başvuru yapan illerin başında 375 bin 953 ile İstanbul geliyor. İzmir'de 75 bin 2888, Gaziantep'te 69 bin 686, Bursa'da 56 bin 142 ve Ankara'da 18 bin 38 kişi başvurularını gerçekleştirdi.

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