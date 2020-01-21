Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 21.01.2020 10:10
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 10:10

kuraları ne zaman çekilecek? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut 2+1 3+1 kura çekilişi ne zaman?

kura çekilişi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 100 bin sosyal konut kura çekilişi için heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar, internet üzerinden kura tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut 2+1 3+1 kura çekilişi ne zaman?

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 1 milyon 211 bin 518 kişinin başvurduğu TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi için geri sayım başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kura ile ilgili açıklama geldi. Dar gelirli aileyi ev sahibi yapmayı amaçlayan kura çekimine ilişkin son gelişmeleri yazımızda derledik. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut 2+1 3+1 kura çekilişi ne zaman? İşte cevaplar...

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 kişi başvurdu, kuralar şubat ayında çekilecek' denildi.

En çok başvuru yapan illerin başında 375 bin 953 ile İstanbul geliyor. İzmir'de 75 bin 2888, Gaziantep'te 69 bin 686, Bursa'da 56 bin 142 ve Ankara'da 18 bin 38 kişi başvurularını gerçekleştirdi.

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut 2+1 3+1 kura çekilişi ne zaman?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri