Elektrik desteği ne kadar, kimler nasıl yararlanır? Dar gelirlilere elektrik desteği başvuru şartları nedir?

Dar gelirli vatandaşlarımıza güzel haber devletten geldi. Dar gelirlilere elektrik desteği uygulaması tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda

'Dar gelirliye elektrik tüketim desteği' uygulaması 1 Mart 2019'da başlamıştı. Bu yıl da devam eden uygulama kapsamında 2 milyon 22 bin hanede, her ay ortalama 106 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödeyecek. Düzenlemeden 10 milyon muhtaç aile yararlanacak. Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılacak. Devletten düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak. Peki elektrik desteği ne kadar, kimler nasıl yararlanır?

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