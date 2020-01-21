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  • 21.01.2020 11:42
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 11:42

sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı nün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklandı.

Tapu ve Kadastro'da personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8-15 Ocak tarihlerinde tercihleri alınan KPSS-2020/3 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Yerleştirme sonuçları bugün saat 10.50 itibarıyla ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlara erişebilecek.

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