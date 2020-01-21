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  • 21.01.2020 11:43
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 11:43

Son dakika: Asya ları geriledi

Asya larında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Karar sonrası açıklama yapan Başkanı , fiyat trendinde bir değişiklik görmediklerini, un kademeli olarak yüzde 2'lik hedefe doğru ilerlediğini belirtti.

Son dakika: Asya borsaları geriledi

Japonya Merkez Bankası'nın () dün başlayan ve bugün devam eden para politikası toplantısından, faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmeme kararı çıktı.

Karar metninde, bankanın, fiyat istikrarı hedefine ulaşma yönündeki ivmenin kaybedilmesine dair ihtimalde bir artış görürse, gevşeme yönünde ilave tedbirler almaktan çekinmeyeceği vurgulanırken, ekonomik görünüme dair projeksiyonlarda da değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda BoJ, 2020 mali yılı i beklentisini yüzde 1,1'den yüzde 1,0'e düşürürken, büyüme tahminini yüzde 0,7'den yüzde 0,9'a revize etti.

BoJ Başkanı , karar sonrası yaptığı açıklamada, fiyat trendinde bir değişiklik görmediklerini, enflasyonun kademeli olarak yüzde 2'lik hedefe doğru ilerlediğini belirterek, "Dolayısıyla para politikası çerçevesini şu anda düzenlemek için erken." değerlendirmesini yaptı.

Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,91 azalarak günü 23.864,56 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,18 değer kaybederek 109,96 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,41 azalışla 3.052,14 puan olurken, 'da Sensex endeksi yüzde 0,24 düşüşle 41.430,02 puanda, 'da Hang Seng endeksi yüzde 2,66 kayıpla 2.239,69 puanda ve 'de Kospi endeksi yüzde 1,01 gerilemeyle 2.239,69 puanda seyrediyor.

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