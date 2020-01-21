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  • 22.01.2020 09:15
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 09:15

Emekli zammı var mı? 2020 yılı emekliye en fazla promosyon ücreti veren hangisi? Gözler yeni ayda!

13 milyon emekliyi ilgilendiren görüşmeleri Kurumu ile Türkiye lar Birliği arasında gelecek ay yapılacak - Emeklilere banka promosyonu verilmesinin mimarının kendileri olduğunu ifade eden yetkilileri, promosyon görüşmelerinde masada olmak istiyor. Şu anda en fazla promosyon ücretini veren banka TEB oldu. TEB emekli maaş promosyonu 850 TL – 1.000 TL aralığında değişiyor. Emeklilere kampanyalar adı altında, bir emekli maaş müşterisi arkadaşını getirene 100 TL nakit ödeme yapan TEB, 2020 yılında en yüksek emekli maaş promosyon ödemesini 1.100 TL'ye yükseltiyor. Peki 2020 yılı emekliye en fazla promosyon ücreti veren banka hangisi? Emekli promosyon zammı var mı?

Gözler yeni ayda! Emeklilerin yeni banka promosyon miktarı...

Banka promosyonu ve bayram ikramiyesi emekliler için ek gelir kapısı oldu. Emeklilere yılda 2 kez ikramiye ödenirken, 3 yılda bir de maaş için seçilen bankadan promosyon alınıyor. Emekli aylığı bağlanan, "Maaşımı 3 yıl sizden alacağım" taahhüdünü vererek promosyonu cebine koyuyor. Maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor. Maaşını taşıyıp, ek ürünler kullanan emekliler için mevcut kampanyalara göre 700 liraya varan ödeme yapılıyor. Milyonlarca emekli için de ikinci ödeme yaklaşıyor. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği, emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı yeni promosyon miktarlarını şubat ayında belirleyecek.

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