Banka promosyonu ve bayram ikramiyesi emekliler için ek gelir kapısı oldu. Emeklilere yılda 2 kez ikramiye ödenirken, 3 yılda bir de maaş için seçilen bankadan promosyon alınıyor. Emekli aylığı bağlanan, "Maaşımı 3 yıl sizden alacağım" taahhüdünü vererek promosyonu cebine koyuyor. Maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor. Maaşını taşıyıp, ek ürünler kullanan emekliler için mevcut kampanyalara göre 700 liraya varan ödeme yapılıyor. Milyonlarca emekli için de ikinci ödeme yaklaşıyor. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği, emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı yeni promosyon miktarlarını şubat ayında belirleyecek.

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