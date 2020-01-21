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  • 21.01.2020 19:36
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 19:41

Şubat ayında maaşlar alınacak! AGİ tablosuna göre ne kadar maaş verilecek? 2020 net-brüt zammı...

AGİ tablosuna göre ne kadar maaş verilecek? Yeni ayı heyecanla bekleyen milyonlarca çalışan Şubat ayında zamlı ilk maaşlarını alacak. 2020 yılı için belirlenen asgari ücret ve AGİ tablosuna göre Şubat'ta hangi çalışanın ne kadar maaş alacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre 'asgari geçim indirimi' ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda Şubat ayına az bir zaman kala milyonlarca çalışan bu kapsamda ne kadar asgari geçim indirimi ödemesi alacağını hesaplamak istiyor. Peki, asgari ücret AGİ net-brüt zam kaç TL oldu? İşte 2020 yılı AGİ tablosu

Asgari ücret AGİ tablosuna göre ne kadar maaş verilecek?

Aralık ayının son günlerinde asgari ücret ve AGİ zam oranlarının netleşmesiyle birlikte milyonlarca çalışan yeni ayda ödenecek olan zamlı maaşları beklemeye başladı. Şubat ayında maaş alacak olan milyonlarca çalışan AGİ tablosuna göre ne kadar ödeme yapılacağını merak ediyor. Özellikle yeni aya az bir zaman kala milyonlarca kişi "Asgari ücret AGİ tablosuna göre ne kadar maaş verilecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2020 yılı net-brüt zam tutarı tablosu

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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