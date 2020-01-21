Aralık ayının son günlerinde asgari ücret ve AGİ zam oranlarının netleşmesiyle birlikte milyonlarca çalışan yeni ayda ödenecek olan zamlı maaşları beklemeye başladı. Şubat ayında maaş alacak olan milyonlarca çalışan AGİ tablosuna göre ne kadar ödeme yapılacağını merak ediyor. Özellikle yeni aya az bir zaman kala milyonlarca kişi "Asgari ücret AGİ tablosuna göre ne kadar maaş verilecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2020 yılı net-brüt zam tutarı tablosu

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.