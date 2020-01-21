Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 732,97 puan ve yüzde 0,60 değer kaybıyla 121.886,80 puana indi. Gün içinde en düşük 121.504,06 puanı, en yüksek 123.804,00 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kazancıyla tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,07, teknoloji endeksi yüzde 0,67, hizmetler endeksi yüzde 1,17, sanayi endeksi yüzde 0,72 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.100,37 puan ve yüzde 0,74 değer kazanarak 149.678,67 puandan kapandı. İşlem gören 589 hisse senedinin 271'i prim yaptı, 112'si geriledi. Türk Hava Yolları, İş Finansal Kiralama, Petkim, Kardemir (D) ve Halk Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

EN ÇOK DEĞER KAYDEDEN HİSSELER

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: