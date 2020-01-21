Borsa şirketlerinin 21 Ocak 2020 tarihindeki piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 468 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|54.268.218.270
|1,56
|Garanti Bankası
|52.416.000.000
|1,02
|Akbank
|46.020.000.000
|0,89
|Ereğli Demir Çelik
|34.510.000.000
|1,20
|Enka İnşaat
|32.900.000.000
|0,89
|Turkcell
|32.736.000.000
|1,88
|İş Bankası (C)
|32.714.781.900
|0,60
|Tüpraş
|30.425.932.800
|2,37
|Bim Mağazalar
|30.360.000.000
|7,50
|Türk Telekom
|28.175.000.000
|3,14
|Ford Otosan
|27.441.162.000
|5,94
|Aselsan
|26.334.000.000
|2,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.594.565.391
|0,64
|İskenderun Demir Çelik
|23.867.000.000
|1,57
|Sabancı Holding
|21.403.837.236
|0,67
|Türk Hava Yolları
|20.534.400.000
|0,55
|Vakıflar Bankası
|17.150.000.000
|0,56
|Anadolu Efes
|15.169.736.838
|1,26
|Arçelik
|14.960.622.459
|1,66
|Tofaş Oto. Fab.
|14.500.000.000
|3,64
BORSADA İŞLEM HACMİ SIRALAMASI
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.760.489.723
|İş Fin.Kir.
|1.399.669.304
|Petkim
|698.541.844
|Kardemir (D)
|531.881.798
|T. Halk Bankası
|513.794.612
|Emlak Konut GMYO
|454.544.728
|Albaraka Türk
|407.102.257
|Garanti Bankası
|359.474.153
|Odaş Elektrik
|345.116.976
|Aselsan
|323.074.333
|Akbank
|308.168.515
|Soda Sanayii
|296.681.130
|Güneş Sigorta
|295.124.314
|Eczacıbaşı İlaç
|289.208.362
|Tüpraş
|255.119.295
|Ereğli Demir Çelik
|245.604.044
|İş GMYO
|241.098.885
|Vakıflar Bankası
|222.685.815
|Şişe Cam
|211.452.701
|Zorlu Enerji
|195.437.700
BORSADA ENDEKSLERİN DEĞİŞİMİ
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|140.721
|1,94
|BIST SINAİ
|148.532
|0,72
|BIST GIDA, İÇECEK
|156.973
|0,53
|BIST TEKSTIL, DERİ
|52.383
|0,62
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|88.886
|1,28
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.245
|0,37
|BIST TAŞ, TOPRAK
|88.914
|0,76
|BIST METAL ANA
|266.200
|1,22
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|195.854
|0,95
|BIST MADENCİLİK
|109.984
|0,01
|BIST HİZMETLER
|92.976
|1,17
|BIST ELEKTRİK
|5.027
|2,70
|BIST ULAŞTIRMA
|182.403
|-0,63
|BIST TURİZM
|13.792
|5,13
|BIST TİCARET
|249.645
|1,10
|BIST İLETİŞİM
|38.240
|2,27
|BIST SPOR
|54.175
|1,14
|BIST İNŞAAT
|106.869
|-0,04
|BIST MALİ
|149.936
|1,07
|BIST BANKA
|181.051
|1,01
|BIST SİGORTA
|388.260
|1,19
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|96.560
|3,06
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|107.621
|0,72
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|45.833
|2,53
|BIST TEKNOLOJİ
|114.096
|0,67
|BIST BİLİŞİM
|40.078
|2,03
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|58.704
|0,78
BORSADA ŞEHİR ENDEKSLERİNİN DEĞİŞİMİ
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|256.715
|-0,31
|BIST ANKARA
|161.496
|0,55
|BIST ANTALYA
|108.351
|6,28
|BIST BALIKESİR
|118.826
|0,24
|BIST BURSA
|218.630
|1,16
|BIST DENIZLI
|149.058
|-0,17
|BIST ISTANBUL
|124.892
|0,66
|BIST IZMIR
|215.286
|0,40
|BIST KAYSERI
|528.928
|-0,16
|BIST KOCAELI
|252.184
|0,74
|BIST KONYA
|107.051
|9,97
|BIST TEKIRDAĞ
|441.811
|2,09
BORSADA GÜNLÜK İŞLEMLER
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|2,32
|-1,69
|24,73
|Acıpayam Selüloz
|7,45
|3,33
|16,95
|Adana Çimento (A)
|9,38
|0,21
|-3,40
|Adana Çimento (B)
|6,87
|0,73
|-3,65
|Adana Çimento (C)
|2,15
|0,47
|-3,59
|Adel Kalemcilik
|15,68
|-0,25
|-0,13
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,94
|-1,02
|1,04
|Afyon Çimento
|6,81
|0,44
|8,44
|Ak Enerji
|1,15
|-0,86
|5,50
|Akbank
|8,85
|-0,56
|9,12
|Akçansa
|10,16
|1,30
|1,20
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,10
|-1,41
|-0,47
|Akfen GMYO
|4,14
|-0,72
|2,22
|Akın Tekstil
|14,75
|0,61
|6,96
|Akiş GMYO
|4,16
|0,73
|2,97
|Akmerkez GMYO
|25,78
|-0,62
|8,87
|Aksa
|14,36
|3,01
|4,82
|Aksa Enerji
|4,16
|3,23
|9,47
|Aksigorta
|6,75
|-0,30
|10,84
|Aksu Enerji
|14,00
|0,07
|-5,85
|Alarko Carrıer
|67,25
|-2,54
|12,08
|Alarko GMYO
|91,45
|1,11
|-0,38
|Alarko Holding
|5,99
|-0,17
|0,67
|Albaraka Türk
|1,74
|0,00
|13,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|13,70
|1,48
|13,79
|Alkim Kağıt
|6,48
|-1,07
|16,13
|Alkim Kimya
|43,64
|0,55
|13,88
|Altınyağ
|0,55
|0,00
|34,15
|Altınyunus Çeşme
|9,63
|1,16
|-3,60
|Anadolu Cam
|4,66
|-0,21
|6,88
|Anadolu Efes
|25,62
|-0,16
|11,01
|Anadolu Grubu Holding
|20,84
|1,17
|18,48
|Anadolu Hayat Emek.
|7,25
|1,40
|5,99
|Anadolu Isuzu
|12,60
|2,19
|3,53
|Anadolu Sigorta
|4,86
|1,89
|10,45
|Anel Elektrik
|3,38
|3,36
|5,30
|Arçelik
|22,14
|0,18
|6,24
|Arena Bilgisayar
|10,13
|3,47
|34,53
|Armada Bilgisayar
|19,43
|14,97
|18,55
|Arsan Tekstil
|4,18
|4,24
|16,76
|Artı Yatırım Holding
|0,95
|-3,06
|17,28
|Aselsan
|23,10
|0,00
|10,32
|Aslan Çimento
|38,22
|1,27
|-4,35
|Ata GMYO
|4,20
|1,94
|-7,28
|Atakule GMYO
|2,04
|2,00
|6,25
|Atlantis Yatırım Holding
|1,06
|-3,64
|6,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,56
|1,30
|8,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,35
|1,56
|2,94
|Avrasya GMYO
|1,75
|8,02
|15,89
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,93
|0,52
|6,04
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.315,90
|0,01
|2,33
|Avrupa Yatırım Holding
|1,63
|-2,40
|5,84
|Ayen Enerji
|4,14
|0,49
|19,31
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|2,52
|2,44
|15,07
|Aygaz
|14,24
|0,78
|10,90
|Bagfaş
|19,63
|0,31
|16,71
|Bak Ambalaj
|7,30
|1,11
|-0,68
|Balatacılar Balatacılık
|2,42
|-9,70
|95,16
|Bantaş Ambalaj
|3,48
|-0,29
|38,10
|Banvit
|18,02
|0,17
|-2,96
|Baştaş Başkent Çimento
|2,78
|1,09
|7,34
|Batı Çimento
|3,75
|1,90
|13,29
|Batısöke Çimento
|1,48
|2,78
|12,98
|Bera Holding
|4,71
|19,85
|22,34
|Berkosan Yalıtım
|3,09
|-0,64
|12,77
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,49
|-0,80
|1,63
|Beyaz Filo
|3,11
|0,00
|-1,58
|Bilici Yatırım
|5,84
|-0,17
|33,64
|Bim Mağazalar
|50,00
|1,34
|7,16
|Birko Mensucat
|0,33
|-2,94
|6,45
|Birlik Mensucat
|1,39
|2,96
|21,93
|Bizim Mağazaları
|11,92
|-0,67
|6,71
|Bolu Çimento
|4,58
|2,23
|-2,55
|Bomonti Elektrik
|1,59
|0,63
|24,22
|Borusan Mannesmann
|12,87
|0,70
|12,40
|Borusan Yat. Paz.
|75,20
|0,74
|21,58
|Bosch Fren Sistemleri
|313,00
|0,00
|7,97
|Bossa
|8,14
|-0,49
|0,99
|Brisa
|9,17
|2,23
|-3,58
|Burçelik
|7,09
|14,91
|22,03
|Burçelik Vana
|20,12
|14,97
|107,21
|Bursa Çimento
|6,49
|2,04
|4,17
|Carrefoursa
|5,91
|1,90
|25,48
|Ceo Event Medya
|8,43
|-0,59
|2,31
|Coca Cola İçecek
|43,90
|0,46
|13,44
|Cosmos Yat. Holding
|2,05
|0,00
|0,49
|Credıtwest Faktorıng
|2,46
|0,00
|-14,58
|Çelebi
|105,20
|0,86
|3,04
|Çelik Halat
|8,39
|3,58
|29,08
|Çemaş Döküm
|1,54
|0,00
|1,32
|Çemtaş
|8,31
|0,97
|0,36
|Çimbeton
|47,12
|1,03
|14,20
|Çimentaş
|14,86
|-0,27
|-0,93
|Çimsa
|9,64
|-0,10
|6,17
|Çuhadaroğlu Metal
|3,45
|2,68
|8,15
|Dagi Giyim
|2,80
|-0,71
|12,00
|Dagi Yatırım Holding
|4,77
|2,14
|111,06
|Dardanel
|5,44
|9,90
|43,54
|Datagate Bilgisayar
|9,56
|2,47
|22,41
|Demısaş Döküm
|3,67
|2,51
|5,46
|Denge Holding
|1,46
|0,69
|6,57
|Deniz GMYO
|5,68
|0,53
|12,48
|Denizli Cam
|9,25
|0,22
|10,91
|Derimod
|8,95
|-0,67
|25,35
|Derlüks Deri
|4,06
|0,00
|-0,49
|Desa Deri
|4,59
|0,22
|1,10
|Despec Bilgisayar
|4,90
|2,08
|15,57
|Deva Holding
|9,62
|1,91
|7,01
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,79
|0,00
|1,28
|Ditaş Doğan
|10,20
|3,03
|6,69
|DO-CO
|597,00
|-1,01
|5,85
|Doğan Burda
|6,42
|0,31
|5,77
|Doğan Holding
|2,00
|1,52
|8,70
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,84
|-1,08
|11,52
|Doğusan
|2,38
|-0,42
|14,42
|Doğuş GMYO
|4,89
|0,41
|7,95
|Doğuş Otomotiv
|11,72
|5,11
|23,11
|Döktaş Dökümcülük
|53,00
|-0,19
|-1,76
|Duran Doğan Basım
|19,32
|-0,77
|37,61
|Dyo Boya
|5,43
|1,50
|10,82
|Eczacıbaşı İlaç
|4,22
|5,50
|13,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,08
|3,17
|9,59
|Edip Gayrimenkul
|1,60
|3,23
|15,11
|Ege Endüstri
|600,00
|0,22
|3,36
|Ege Gübre
|54,75
|-0,45
|9,94
|Ege Profil
|12,60
|0,32
|5,26
|Ege Seramik
|4,60
|16,46
|23,99
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,38
|8,57
|18,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,53
|6,00
|35,90
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,37
|5,71
|85,00
|Egeplast
|18,61
|9,99
|48,88
|Ekiz Kimya
|1,29
|9,32
|111,48
|Emek Elektrik
|1,83
|-0,54
|15,09
|Eminiş Ambalaj
|1,73
|-3,89
|13,82
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|2,38
|17,81
|Enerjisa Enerji
|7,82
|1,16
|5,82
|Enka İnşaat
|6,58
|-0,45
|2,49
|Erbosan
|25,74
|0,94
|3,04
|Ereğli Demir Çelik
|9,86
|0,72
|9,07
|Ersu Gıda
|2,82
|14,63
|36,23
|Escort Teknoloji
|1,90
|11,76
|36,69
|Etiler Gıda
|2,49
|-0,80
|1,63
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,84
|-1,08
|10,18
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,33
|-2,21
|6,40
|Euro Yat. Ort.
|1,25
|-1,57
|5,93
|Euro Yatırım Holding
|1,59
|0,00
|6,00
|Fenerbahçe Futbol
|15,90
|0,70
|9,88
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,55
|1,56
|-0,44
|F-M İzmit Piston
|56,80
|0,62
|13,87
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,11
|7,44
|31,47
|Ford Otosan
|78,20
|1,62
|10,37
|Formet Çelik Kapı
|2,98
|-2,93
|-0,67
|Frigo Pak Gıda
|11,86
|-0,34
|-8,49
|Galatasaray Sportif
|2,23
|0,00
|9,85
|Garanti Bankası
|12,48
|2,04
|12,03
|Garanti Faktoring
|6,21
|5,61
|60,47
|Garanti Yat. Ort.
|1,27
|7,63
|17,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,74
|14,99
|91,79
|Gedik Yatırım Holding
|18,21
|4,66
|136,80
|Gediz Ambalaj
|8,55
|1,42
|26,48
|Gentaş
|2,53
|3,27
|15,53
|Gersan Elektrik
|3,52
|3,23
|10,34
|Global Men. Değ.
|2,08
|-4,15
|10,64
|Global Yat. Holding
|4,99
|5,05
|2,46
|Good-Year
|4,32
|1,41
|6,67
|Göltaş Çimento
|18,81
|2,17
|5,73
|Gözde Girişim
|5,27
|2,53
|2,53
|GSD Denizcilik
|3,43
|1,78
|33,98
|GSD Holding
|1,92
|0,00
|28,86
|Gübre Fabrik.
|8,51
|-0,93
|-5,86
|Güler Yat. Holding
|2,02
|-0,98
|-0,49
|Güneş Sigorta
|2,51
|1,21
|15,14
|Halk GMYO
|1,49
|1,36
|22,13
|Halk Sigorta
|2,04
|-1,92
|3,03
|Hatay Tekstil
|7,30
|0,69
|6,26
|Hedef Girişim
|2,90
|0,35
|11,11
|Hektaş
|10,25
|4,38
|27,81
|HUB Girişim
|31,74
|6,72
|128,67
|Hürriyet Gzt.
|1,24
|1,64
|8,77
|ICBC Turkey Bank
|5,30
|0,00
|0,57
|İdealist Danışmanlık
|3,20
|-0,93
|-3,61
|İdealist GMYO
|3,31
|-0,60
|8,17
|İhlas Ev Aletleri
|2,99
|3,46
|-4,47
|İhlas Gayrimenkul
|1,22
|1,67
|1,67
|İhlas Gazetecilik
|4,68
|-0,43
|-31,28
|İhlas Holding
|0,89
|3,49
|-2,20
|İhlas Yayın Holding
|0,96
|2,13
|-5,88
|İndeks Bilgisayar
|12,82
|3,55
|32,16
|Info Yatırım
|6,60
|4,76
|-25,84
|İntema
|10,39
|3,08
|12,20
|İpek Doğal Enerji
|8,81
|-1,01
|14,12
|İskenderun Demir Çelik
|8,23
|0,37
|2,75
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|215.000,00
|29,65
|İş Bankası (B)
|45.000,00
|-2,17
|49,10
|İş Bankası (C)
|7,27
|1,54
|13,42
|İş Bankası (Kur.)
|273.018,10
|0,00
|30,01
|İş Fin.Kir.
|4,48
|3,46
|17,89
|İş Girişim
|5,65
|16,02
|48,68
|İş GMYO
|1,86
|-1,06
|5,68
|İş Y. Men. Değ.
|4,87
|-0,20
|8,22
|İş Yat. Ort.
|1,99
|0,51
|8,15
|İşbir Holding
|482,00
|0,42
|12,09
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|-1,41
|12,90
|İttifak Holding
|3,40
|1,19
|-8,60
|İz Hayvancılık Tarım
|2,90
|10,06
|10,84
|İzmir Demir Çelik
|8,99
|-1,10
|9,77
|İzmir Fırça
|1,79
|0,00
|-0,56
|Jantsa Jant Sanayi
|62,90
|0,24
|7,89
|Kafein Yazılım
|12,44
|3,75
|11,67
|Kapital Yat. Holding
|3,00
|1,69
|23,97
|Kaplamin
|5,36
|-0,37
|-3,42
|Kardemir (A)
|3,08
|3,36
|16,23
|Kardemir (B)
|3,08
|3,01
|16,67
|Kardemir (D)
|3,13
|3,30
|17,67
|Karel Elektronik
|17,44
|-0,85
|20,03
|Karsan Otomotiv
|1,65
|0,00
|4,43
|Karsu Tekstil
|3,11
|-3,12
|-4,01
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,71
|-3,54
|-7,24
|Kartonsan
|433,90
|2,33
|11,28
|Katmerciler Ekipman
|4,04
|0,00
|5,21
|Kent Gıda
|209,00
|-2,79
|18,89
|Kerevitaş Gıda
|3,39
|-1,17
|3,99
|Kervansaray Yat. Holding
|0,51
|-1,92
|-7,27
|Kiler GMYO
|3,88
|-0,77
|2,37
|Klimasan Klima
|18,55
|1,15
|-15,99
|Koç Holding
|21,40
|-0,47
|5,31
|Konfrut Gıda
|8,39
|2,32
|7,29
|Konya Çimento
|283,50
|0,35
|4,50
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,35
|1,34
|9,71
|Koza Altın
|78,50
|0,00
|6,01
|Koza Madencilik
|10,66
|0,28
|6,28
|Körfez GMYO
|2,45
|1,24
|2,51
|Kristal Kola
|1,61
|0,63
|6,62
|Kron Telekomünikasyon
|16,53
|1,29
|29,95
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,10
|2,55
|1,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,85
|6,32
|12,12
|Kütahya Porselen
|7,89
|0,51
|19,18
|Lider Faktoring
|5,03
|2,24
|37,06
|Link Bilgisayar
|18,73
|6,42
|3,20
|Logo Yazılım
|61,55
|0,08
|1,23
|Lokman Hekim Sağlık
|5,98
|-0,83
|3,46
|Lüks Kadife
|8,89
|2,07
|2,89
|Makina Takım
|2,06
|3,52
|9,57
|Mardin Çimento
|5,69
|3,08
|-3,89
|Marka Yatırım Holding
|1,29
|0,00
|9,32
|Marmaris Altınyunus
|94,95
|19,96
|33,73
|Marshall
|52,60
|6,09
|10,64
|Martı GMYO
|1,26
|-1,56
|24,75
|Martı Otel
|1,08
|-0,92
|18,68
|Mavi Giyim
|61,45
|0,16
|6,13
|Mazhar Zorlu Holding
|17,20
|9,97
|42,27
|Mega Polietilen
|2,30
|-0,43
|4,55
|Menderes Tekstil
|1,35
|-2,17
|3,05
|Mensa
|0,40
|-4,76
|25,00
|Merit Turizm
|24,90
|0,00
|28,09
|Merko Gıda
|1,16
|-0,85
|10,48
|Metal Gayrimenkul
|1,01
|7,45
|10,99
|Metemtur Otelcilik
|1,86
|-0,53
|4,49
|Metro Holding
|1,45
|0,00
|5,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,33
|0,00
|18,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,60
|-5,08
|-31,03
|Migros Ticaret
|26,34
|-1,13
|8,75
|Milpa
|2,36
|3,51
|7,76
|Mistral GMYO
|2,02
|2,54
|6,88
|MLP Sağlık
|17,17
|4,31
|7,31
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,04
|0,97
|-8,77
|Mondi Tire Kutsan
|7,11
|3,80
|71,74
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.074,60
|0,13
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,51
|-0,12
|29,80
|Net Holding
|2,62
|0,00
|0,77
|Netaş Telekom.
|14,36
|-1,58
|9,95
|Niğbaş Niğde Beton
|5,10
|4,08
|-17,74
|Nuh Çimento
|11,56
|-0,77
|-2,69
|Nurol GMYO
|4,20
|6,33
|17,65
|Odaş Elektrik
|1,94
|9,22
|34,19
|Olmuksan-IP
|7,05
|0,14
|12,26
|Orge Enerji Elektrik
|5,75
|1,59
|15,93
|Orma Orman Mahsulleri
|4,15
|-5,68
|50,36
|Osmanlı Menkul
|5,06
|3,27
|20,48
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,81
|4,02
|7,74
|Otokar
|165,80
|0,24
|4,28
|Oyak Yat. Ort.
|2,45
|2,94
|5,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,05
|-0,39
|-0,79
|Özak GMYO
|3,12
|4,35
|21,40
|Özbal Çelik Boru
|1,89
|0,00
|13,17
|Özderici GMYO
|1,64
|0,61
|4,46
|Özerden Plastik
|2,72
|1,49
|19,30
|Panora GMYO
|6,05
|1,34
|-2,42
|Papilon Savunma
|9,18
|0,00
|18,45
|Park Elek.Madencilik
|3,44
|2,38
|12,79
|Parsan
|18,65
|6,15
|10,09
|Pegasus
|75,50
|0,13
|-12,62
|Peker GMYO
|3,23
|0,94
|3,19
|Penguen Gıda
|2,34
|0,00
|13,04
|Pera GMYO
|1,03
|0,00
|9,57
|Pergamon Dış Ticaret
|8,93
|-0,56
|11,35
|Petkim
|4,09
|-0,49
|7,35
|Petrokent Turizm
|150,90
|13,46
|17,80
|Pınar Et Ve Un
|10,25
|4,91
|11,78
|Pınar Su
|2,59
|4,86
|11,64
|Pınar Süt
|13,85
|2,90
|9,31
|Plastikkart
|9,50
|0,11
|2,48
|Polisan Holding
|3,32
|1,53
|9,57
|Politeknik Metal
|73,75
|1,03
|-4,22
|Prizma Press Matbaacılık
|4,99
|0,40
|16,05
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.145,60
|-0,01
|3,41
|QNB Finans Fin. Kir.
|239,00
|2,58
|85,13
|QNB Finansbank
|89,35
|14,99
|138,27
|Ral Yatırım Holding
|6,15
|-2,07
|-9,56
|Ray Sigorta
|3,75
|0,27
|9,65
|Reysaş GMYO
|8,44
|11,49
|83,88
|Reysaş Lojistik
|9,46
|6,89
|115,98
|Rhea Girişim
|1,29
|-3,01
|8,40
|Rodrigo Tekstil
|2,05
|9,63
|13,26
|Royal Halı
|1,66
|-0,60
|21,17
|RTA Laboratuvarları
|2,42
|1,26
|4,31
|Sabancı Holding
|10,49
|0,38
|9,96
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,26
|0,89
|3,67
|Salix Yatırım Holding
|8,81
|0,00
|22,19
|Sanel Mühendislik
|4,02
|0,50
|-0,74
|Sanifoam Sünger
|5,85
|0,00
|17,00
|Sanko Pazarlama
|7,37
|1,10
|-4,78
|Saray Matbaacılık
|1,95
|5,98
|8,94
|Sarkuysan
|5,53
|4,34
|14,49
|Sasa Polyester
|8,01
|-0,62
|3,62
|Say Reklamcılık
|2,25
|2,27
|0,45
|Sekuro Plastik
|5,47
|-0,55
|2,05
|Selçuk Ecza Deposu
|6,41
|0,31
|5,08
|Selçuk Gıda
|1,76
|-3,30
|2,33
|Senkron Güvenlik
|2,89
|1,40
|5,86
|Serve Film Prodüksiyon
|1,51
|4,86
|-5,03
|Servet GMYO
|12,89
|-2,20
|51,65
|Seyitler Kimya
|6,98
|-0,14
|2,80
|Silverline Endüstri
|2,42
|1,26
|12,04
|Sinpaş GMYO
|1,45
|5,07
|25,00
|Smartiks Yazılım
|12,04
|9,45
|22,73
|Soda Sanayii
|6,56
|1,86
|6,15
|Sodaş Sodyum Sanayii
|10,68
|1,71
|9,31
|Söktaş
|3,09
|0,98
|16,60
|Sönmez Filament
|6,02
|1,69
|23,36
|Sönmez Pamuklu
|6,08
|3,23
|23,58
|Sumaş Suni Tahta
|9,48
|0,11
|-4,24
|Şeker Fin. Kir.
|5,02
|0,40
|5,02
|Şekerbank
|1,45
|2,11
|10,69
|Şişe Cam
|5,41
|0,00
|2,66
|Şok Marketler
|11,10
|0,18
|3,16
|T. Halk Bankası
|6,93
|0,58
|17,26
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,62
|0,41
|2,34
|T.S.K.B.
|1,25
|0,00
|3,31
|T.Tuborg
|14,63
|1,67
|22,94
|Taç Tarım Ürünleri
|3,07
|0,00
|-1,60
|Tat Gıda
|7,52
|3,44
|19,55
|TAV Havalimanları
|29,00
|0,62
|-0,62
|Taze Kuru Gıda
|6,94
|0,43
|-4,14
|Tek-Art Turizm
|1,43
|0,00
|13,49
|Tekfen Holding
|20,00
|0,20
|3,52
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,80
|16,07
|85,71
|Temapol Polimer Plastik
|6,08
|1,33
|16,48
|TGS Dış Ticaret
|5,68
|1,07
|21,63
|Tofaş Oto. Fab.
|29,00
|0,69
|7,97
|Torunlar GMYO
|3,15
|10,53
|14,55
|Trabzon Liman
|12,06
|0,92
|13,13
|Trabzonspor Sportif
|2,81
|5,24
|30,70
|Trakya Cam
|3,57
|-0,28
|2,00
|Trend GMYO
|2,54
|1,20
|15,45
|TSKB GMYO
|1,45
|-0,68
|8,21
|Tuğçelik
|4,60
|16,46
|16,46
|Tukaş
|13,80
|2,68
|11,74
|Turcas Petrol
|3,19
|-0,93
|19,48
|Turkcell
|14,88
|2,48
|7,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,14
|3,03
|11,39
|Tüpraş
|121,50
|-0,08
|-4,18
|Türk Hava Yolları
|14,88
|-1,33
|2,90
|Türk Prysmian Kablo
|3,26
|0,31
|25,38
|Türk Telekom
|8,05
|1,39
|9,23
|Türk Traktör
|59,75
|2,75
|7,85
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,50
|0,80
|-3,57
|Ufuk Yatırım
|3,48
|-2,79
|34,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,40
|1,27
|13,21
|Ulusoy Elektrik
|26,36
|1,31
|-0,90
|Ulusoy Un Sanayi
|4,06
|1,75
|6,28
|Umpaş Holding
|0,59
|-1,67
|-4,84
|Uşak Seramik
|1,75
|-1,69
|3,55
|Utopya Turizm
|5,22
|7,85
|6,10
|Uzertaş Boya
|2,13
|-2,74
|-4,05
|Ülker Bisküvi
|25,32
|0,48
|13,24
|Ünye Çimento
|5,23
|0,58
|-2,79
|Vakıf Fin. Kir.
|2,40
|0,00
|-0,83
|Vakıf GMYO
|2,59
|1,97
|4,86
|Vakıf Yat. Ort.
|2,43
|-0,41
|4,29
|Vakıflar Bankası
|6,86
|1,63
|24,50
|Vakko Tekstil
|5,54
|3,36
|22,03
|Vanet Gıda
|1,43
|0,00
|0,00
|Verusa Holding
|20,26
|0,50
|9,16
|Verusaturk Girisim
|6,08
|0,83
|12,80
|Vestel
|14,37
|-0,76
|13,87
|Vestel Beyaz Eşya
|25,50
|0,79
|18,06
|Viking Kağıt
|3,26
|-4,12
|74,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,65
|1,15
|9,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,03
|1,68
|22,18
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,28
|-0,27
|16,11
|Yataş
|8,65
|-0,57
|17,85
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|1,79
|4,07
|11,18
|Yeni Gimat GMYO
|13,01
|0,08
|0,00
|Yeşil GMYO
|0,66
|-1,49
|3,13
|Yeşil Yapı
|0,71
|0,00
|7,58
|Yeşil Yatırım Holding
|10,58
|1,24
|-5,79
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.390,00
|-0,29
|15,11
|Yonga Mobilya
|8,30
|-1,19
|-10,17
|Yükselen Çelik
|7,22
|9,39
|17,78
|Yünsa
|13,82
|3,52
|36,97
|Zorlu Enerji
|1,73
|3,59
|6,13
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