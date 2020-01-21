Asgari ücret ve AGİ zam oranları geçtiğimiz ayın son günlerinde belli oldu. Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte yeni ayda maaş alacak olan milyonlarca çalışan AGİ tablosuna göre ne kadar maaş alacağını araştırmaya başladı. Bu kapsamda özellikle şu günlerde "Asgari ücret AGİ tablosuna göre kaç TL maaş ödemesi yapılacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Milyonlarca çalışan AGİ tablosunda yer alan ödeme miktarları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte 2020 yılı net-brüt zam tutarı tablosu. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işveren ve hükümetin oy çokluğuyla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

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