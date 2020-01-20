2020 AGİ dahil asgari ücret ne kadar? 2020 AGİ neye göre belirleniyor? Asgari ücreti neye göre etkiliyor? İşte tüm detaylar.. Asgari ücret, işçinin yaşamı için gerekli olan temel ihtiyaçlarını (barınma, yeme, içme, sağlık, giyinme, ulaşım, eğitim vb.) karşılayabilmesi adına işvereni tarafından çalışmasına karşılık olarak verilen en düşük maaş ücreti anlamına gelir. Bu ücret sektör ya da iş koluna bakılmaksızın; işçinin alabileceği minimum fiyattır.

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AGİ Nedir? Asgari Ücrete Etkisi Ne Kadardır?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına bağlı olarak değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşürülür.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER;

Bekar 220.68 TL : 2.324,71 TL

Evli, eşi çalışmayan 264.82 TL: 2.368,85 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL: 2.401,96 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331.03 TL: 2.435,07 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375.17 TL: 2.479,21 TL

Evli, eşi çalışmayan, 4 çocuklu 375.17 TL: 2.479,21 TL

Evli, eşi çalışmayan, 5 çocuklu 375.17 TL: 2.479,21 TL

Evli, eşi çalışan 220.68 TL: 2.324,71 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253.79 TL: 2.357,81 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286.89 TL: 2.390,92 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331.03 TL: 2.435,07 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353.09 TL: 2.457,14 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375.17 TL: 2.479,21 TL