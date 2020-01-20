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  • 21.01.2020 09:53
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 09:53

2020 yılı tablosuna göre kaç çocuk ile ne kadar oluyor? İşte hesaplama

Devlet, e her sene belirlenen koşullarda yapar. Aynı zamanda sayesinde asgari ücrete eklentiler de yapılır. Peki AGİ ile birlikte asgari ücret ne kadar oldu? AGİ oranlarını ne belirler? Kim ne kadar AGİ ücreti alır? İşte AGİ tablosuna ve AGi'den sonra asgari ücrete eklenen miktarlara dair merak edilen bütün detaylar.. 2020 yılında asgari ücrete geçen yıla oranla enflasyon baz alınarak yüzde 15.04 zam yapıldı. Buna göre 2020 asgari ücret brüt olarak 2.943 TL olarak belirlendi. Ancak işçinin eline net ücret olarak 2.324 TL olarak geçiyor.

AGİ tablosuna göre kaç çocuk ile asgari ücret ne kadar oluyor?

2020 dahil ne kadar? 2020 AGİ neye göre belirleniyor? Asgari ücreti neye göre etkiliyor? İşte tüm detaylar.. Asgari ücret, işçinin yaşamı için gerekli olan temel ihtiyaçlarını (barınma, yeme, içme, sağlık, giyinme, ulaşım, eğitim vb.) karşılayabilmesi adına işvereni tarafından çalışmasına karşılık olarak verilen en düşük maaş ücreti anlamına gelir. Bu ücret sektör ya da iş koluna bakılmaksızın; işçinin alabileceği minimum fiyattır.

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AGİ Nedir? Asgari Ücrete Etkisi Ne Kadardır?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına bağlı olarak değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşürülür.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER;

Bekar 220.68 TL : 2.324,71 TL

Evli, eşi çalışmayan 264.82 TL: 2.368,85 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL: 2.401,96 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331.03 TL: 2.435,07 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375.17 TL: 2.479,21 TL

Evli, eşi çalışmayan, 4 çocuklu 375.17 TL: 2.479,21 TL

Evli, eşi çalışmayan, 5 çocuklu 375.17 TL: 2.479,21 TL

Evli, eşi çalışan 220.68 TL: 2.324,71 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253.79 TL: 2.357,81 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286.89 TL: 2.390,92 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331.03 TL: 2.435,07 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353.09 TL: 2.457,14 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375.17 TL: 2.479,21 TL

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