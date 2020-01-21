İstanbul'da bir fabrikada çalışan işçi, amiri konumundaki işletme müdürünün aynı iş yerinde çalışan bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığına yönelik söylemlerde bulundu. Olayın duyulmasından sonra işçi, işletme müdürüne "Şimdi herkesin dilindesin" şeklinde mesaj attı.

Yaşananların ardından fabrika yönetimi, işçiyi işten çıkarttı.

İş akdinin haksız nedenle feshedildiğini öne süren işçi, işe iade istemiyle dava açtı. İstanbul Anadolu 13. İş Mahkemesi ise davayı reddetti.