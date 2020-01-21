Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 482,00 lira, Cumhuriyet altını 1.973,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,24 düşüşle 296,40 liradan işlem görmüştü. Çin'de devam eden koronavirüs salgını endişeleri sebebiyle altın fiyatlarında görülen artış yerini düşüşe bıraktı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Ocak canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

168,17

168,30

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

215,38

215,54

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

269,08

269,28