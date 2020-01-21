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  • 22.01.2020 07:38
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 07:38

son durum: 22 Ocak canlı gram, çeyrek, bilezik gramı, yarım, ne kadar?

nda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ABD-İran gerilimi sonrası 306 liraya çıkan ve tüm zamanların rekorunu kıran gram altın, yaşanan gelişmeler sonrası düşüşe geçmişti. Çin’de devam eden virüs salgını altın fiyatlarını etkilemişti. Peki, bugün gram, çeyrek, bilezik gramı, yarım, ne kadar? İşte 22 Ocak ...

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 482,00 lira, Cumhuriyet altını 1.973,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,24 düşüşle 296,40 liradan işlem görmüştü. Çin'de devam eden koronavirüs salgını endişeleri sebebiyle altın fiyatlarında görülen artış yerini düşüşe bıraktı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Ocak canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
168,17
168,30

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
215,38
215,54

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
269,08
269,28

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