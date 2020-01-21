Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 21.01.2020 08:40
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 08:43

Akaryakıt firmaları bu yollarla vergi kaçırıyor!

Enerjide dışa bağımlılıkta kurtulma çabasında olan ’ bir yandan da içerdeki dolandırıcılarla mücadele ediyor. Akaryakıt ve LPG sektöründeki bazı firmaların, ürün satmadığı halde satıyormuş gibi firmalara fatura keserek vergi kaybına yol açtığı iddia edildi.

Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmaya çalışan Türkiye, bir yandan da içeride kayıt dışılıkla mücadele ediyor. Kanunlardaki boşluklar ile aynı üründeki fiyat farklılıklarından faydalanan fırsatçılar, sahte faturalarla devletin milyarlarca liralık vergi kaybına yol açıyor. Fırsatçılar aynı zamanda vergisini düzenli ödeyen firmalara, pazar payını küçülterek zarar veriyor.

"TERÖRDEN BİLE DAHA TEHLİKELİ"
Ergaz Genel Müdürü Abubekir Yağız, Türkiye'nin birinci probleminin kayıt dışılık olduğunu belirterek, "Bu terörden bile daha tehlikeli. Türkiye bir yere gelecekse kayıt dışılığı çözmeli. Kayıt dışılığın bedelini ağır ödüyoruz. İletişim çağındayız. Her şeye anında müdahale etme çağındayız ama sorunları çözemiyoruz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAkaryakıt firmaları bu yollarla vergi kaçırıyor!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri