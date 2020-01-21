Akaryakıt firmaları bu yollarla vergi kaçırıyor!

Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmaya çalışan Türkiye, bir yandan da içeride kayıt dışılıkla mücadele ediyor. Kanunlardaki boşluklar ile aynı üründeki fiyat farklılıklarından faydalanan fırsatçılar, sahte faturalarla devletin milyarlarca liralık vergi kaybına yol açıyor. Fırsatçılar aynı zamanda vergisini düzenli ödeyen firmalara, pazar payını küçülterek zarar veriyor.

"TERÖRDEN BİLE DAHA TEHLİKELİ"

Ergaz Genel Müdürü Abubekir Yağız, Türkiye'nin birinci probleminin kayıt dışılık olduğunu belirterek, "Bu terörden bile daha tehlikeli. Türkiye bir yere gelecekse kayıt dışılığı çözmeli. Kayıt dışılığın bedelini ağır ödüyoruz. İletişim çağındayız. Her şeye anında müdahale etme çağındayız ama sorunları çözemiyoruz" dedi.