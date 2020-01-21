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  • 21.01.2020 20:45
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 20:46

İş arayanların dikkatine! İŞKUR üzerinden 41 bin işçi aranıyor! İŞKUR ilanları genel başvuru şartları neler?

İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinde 41 bin aktif iş ilanı olduğunu duyuruldu. İş arayışı olan vatandaşlar kendi alanında İŞKUR tarafından ve diğer kariyer sitelerinden yayımlanan personel alım ilanlarını inceliyor. İŞKUR'dan yapılan açıklamada, iş ilanlarının acil olduğu belirtildi. Aranan 41 bin personelin 6 bin 131'i vasıfsız eleman olarak açıklandı. İlanları ve başvuru şartlarını bekleyen vatandaşlar İŞKUR üzerinden hangi alanlara işçi alımı yapılacağını merak etmeye başladı. Peki, İŞKUR ilanları genel başvuru şartları nelerdir? İşte alım yapılacak alanlar

İŞKUR üzerinden 41 bin personel aranıyor!

İŞKUR her yıl binlerce kişiye iş bulurken istihdama da büyük katkı sunuyor. Bu kapsamda yeni bir duyuru yapan İŞKUR, yayımlanan ilanlarla 41 bine yakın personel alımı yapılacağını açıkladı. İŞKUR'da yılın ilk ayı itibarıyla 41 bin kişi için aktif iş ilanı bulunuyor. İŞKUR'dan yapılan açıklamada bu işçilerin 6 bin 131'i vasıfsız eleman kategorisinde yer alıyor. Peki, İŞKUR genel başvuru şartları neler? İşte o şartlar...

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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İNTERNETTEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

İşsiz olan, iskur.gov.tr adresinden siteye kaydolup TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.

İsteyen İŞKUR il müdürlüklerinden de sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. Yurt içi ve yurt dışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

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