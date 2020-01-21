İş arayanların dikkatine! İŞKUR üzerinden 41 bin işçi aranıyor! İŞKUR ilanları genel başvuru şartları neler? İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinde 41 bin aktif iş ilanı olduğunu duyuruldu. İş arayışı olan vatandaşlar kendi alanında İŞKUR tarafından ve diğer kariyer sitelerinden yayımlanan personel alım ilanlarını inceliyor. İŞKUR'dan yapılan açıklamada, iş ilanlarının acil olduğu belirtildi. Aranan 41 bin personelin 6 bin 131'i vasıfsız eleman olarak açıklandı. İlanları ve başvuru şartlarını bekleyen vatandaşlar İŞKUR üzerinden hangi alanlara işçi alımı yapılacağını merak etmeye başladı. Peki, İŞKUR ilanları genel başvuru şartları nelerdir? İşte alım yapılacak alanlar

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