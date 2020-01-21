Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitime farklı isimler verilmesi nedeniyle yaşanan kavram kargaşası YÖK'ü harekete geçirdi. Ücret ödenmesinde ve sigortalama hususunda çeşitli sorunlara ve davaların açılmasına yol açan kargaşaya çözüm getirmek, aynı zamanda yükseköğretim kurumları arasında uyum sağlamak amacıyla bir çerçeve yönetmelik hazırlandı.