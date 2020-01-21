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  • 21.01.2020 16:54
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 16:58

açıkladı! O ücretler belirlendi

Yükseköğretim Kurulu (), ücret ödenmesinde ve sigortalama hususunda çeşitli sorunlara ve davaların açılmasına yol açan kargaşaya çözüm getirmek ve aynı zamanda yükseköğretim kurumları arasında uyum sağlamak amacıyla bir çerçeve yönetmelik hazırlandı. Hazırlanan yönetmelikte yükseköğretim öğrencilerine uygulamalı eğitimler karşılığında ödenecek ücret ve sigortalamaya ilişkin esaslar belirlendi.

Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitime farklı isimler verilmesi nedeniyle yaşanan kavram kargaşası YÖK'ü harekete geçirdi. Ücret ödenmesinde ve sigortalama hususunda çeşitli sorunlara ve davaların açılmasına yol açan kargaşaya çözüm getirmek, aynı zamanda yükseköğretim kurumları arasında uyum sağlamak amacıyla bir çerçeve yönetmelik hazırlandı.

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