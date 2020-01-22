



Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin toptan satış belge bedeli bu yıl 8 bin 700 lira olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 yılı bedelleri belirlendi.

Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin toptan satış belgeleri 8 bin 700 lira olacak.

Perakende satış belgeleri, il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 450 lira, ilçe merkezlerinde 300 lira, diğer mahallerde 110 lira olarak uygulanacak.

Açık içki satış belgeleri için, il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 1870 lira, diğer mahallerde 720 lira alınacak.

Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri de il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 4 bin 590 lira, diğer mahallerde 4 bin 180 lira olacak.